Erneuter Vorfall in Krefeld : Exhibitionist zieht sich vor Hundebesitzerin aus

Krefeld Am Sonntagmorgen hat sich in Krefeld ein Mann einer Frau in schamverletzender Weise gezeigt. Die 40-jährige Krefelderin war gegen 9.30 Uhr mit ihrem Hund auf dem Grafschaftsplatz unterwegs. Dort zog sich ein Mann vor ihr aus.

Daraufhin informierte die Frau die Polizei. Bei der Fahndung kontrollierten die Polizeibeamten im Bereich der Moerser Straße/Wilhelmshofallee einen 36 Jahre alten Mann, auf den die Beschreibung des Opfers passte. Den Krefelder erwartet nun ein Strafverfahren.

