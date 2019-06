Krefeld Die Polizei sucht einen etwa 25 Jahre alten Mann.

(oli) Am Samstag hat sich gegen 3:30 Uhr an der Kreuzung Am Westbahnhof/Gutenbergstraße ein Exhibitionist in schamverletzender Weise zwei jungen Frauen gezeigt und flüchtete. Er ist ca 1,75 m groß, ca. 25 Jahre alt, westeuropäisches Aussehen, bekleidet mit schwarzen Kapuzenpullover mit grünen oder gelben Streifen auf der Brust, schwarze Jogginghose, Sneakers.