Mitten in der Krefelder Innenstadt : Exhibitionist an Haltestelle Rheinstraße

Foto: Michael Scholten

Krefeld (oli) Am Mittwoch hat sich um 08:25 Uhr ein Exhibitionist in schamverletzender Weise an der vollbesetzen Haltestelle Rheinstraße gezeigt. Der 43 Jahre alte Mann präsentierte sich vor rund 100 Personen; auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten setzte er seine Handlungen zunächst weiter fort.

