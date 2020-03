Vorfall in Krefeld : Exhibitionist verfolgt Spaziergängerin

(Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Krefeld Die Polizei sucht einen Exhibitionisten, der sich einer Frau am gestrigen Montag am Kapuziner Berg in schamverletzender Weise gezeigt hatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Um 10:07 Uhr bemerkte eine 50-jährige Spaziergängerin einen Mann, der sie verfolgte. Das teilt die Polizei mit. Als sie sich zu ihm umdrehte, zeigte er sich ihr in schamverletzender Weise. Er flüchtete vor Eintreffen der Polizeibeamten in Richtung Flünnertzdyk.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist ca. 1,85 Meter groß, trug einen Drei-Tage-Bart und eine auffällig hellblaue Jacke mit blauer Jeanshose.

Für Hinweise wenden Sie sich an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(RP)