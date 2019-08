Beim Termin im Rathaus : Elektrorad von Caritas-Chef Liegener gestohlen

Krefeld Obwohl das 3000-Euro-Rad abgeschlossen war, wurde es am Von-der-Leyen-Platz entwendet.

(jon) Klimafreundlich ist Caritas-Vorstand Hans-Georg Liegener in Krefeld gerne mit seinem privaten Fahrrad unterwegs. So auch am Montag, 26. August, zu einem Termin im Rathaus. Allerdings gab es anschließend eine böse Überraschung: Obwohl das Elektro-Rad abgeschlossen war, wurde es am Von-der-Leyen-Platz in der Zeit zwischen 16.30 und 17.30 Uhr gestohlen. Das Klapprad im Wert von rund 3000 Euro ist grün, auf dem Gepäckträger befindet sich ein Korb. Hinweise an die Polizei, Rufnummer 02151 6340.