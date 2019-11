Mehrere Vorfälle in Krefeld : Einbrüche im Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen

Mehrere Vorfälle in Krefeld

Krefeld Die Polizei hat am Sonntag drei Einbrüche im Stadtgebiet registriert. In zwei Fällen trafen die Bewohner auf die Einbrecher, die daraufhin flüchteten.

Hinweise an die Polizei Krefeld, Telefon 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.