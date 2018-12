Traar: Einbruch in Grundschule - drei Männer festgenommen

Krefeld Ein grauer Audi mit polnischem Kennzeichen war einer Streifenwagenbesatzung in Essen aufgefallen.

(jon) In der Nacht zu Freitag, 21. Dezember, hat die Polizei in Essen drei Männer festgenommen, die zuvor in eine Grundschule in Traar eingebrochen waren. Wie die Behörde mitteilte, war ein grauer Audi mit polnischem Kennzeichen gegen Mitternacht einer Streifenwagenbesatzung im Essener Stadtteil Bergeborbeck aufgefallen. Die Beamten überprüften die drei Insassen und entdeckten im Kofferraum des Autos unter anderem eine Spendendose, Dosen mit Bargeld, einen Laptop, eine Werkzeugmaschine und mehrere bunte Kindersporttaschen mit Kinderbekleidung, deren Beschriftung einen Bezug zu einer Grundschule in Krefeld hatten. Zudem fanden sie ein Brecheisen, mehrere Schraubenzieher und ein Funkgerät im Auto. Hinweise führten zu einem Einbruch in eine Grundschule in Traar. Die drei Männer aus Osteuropa, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden vorläufig festgenommen, später aber aufgrund einer Entscheidung der Staatsanwaltschaft Essen wieder entlassen.