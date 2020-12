Vorfälle in Krefeld : Einbrecher stehlen Schmuck, Geld und Handtaschen

(Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Krefeld Am Donnerstag hat die Polizei zwei Wohnungseinbrüche registriert. In Cracau flüchteten die Einbrecher mit Geld und Handtaschen, in Dießem-Lehmheide erbeuteten sie Geld und Schmuck.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Cracau brachen Unbekannte im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Alte Linner Straße auf und verschafften sich so Zugang. Sie durchwühlten die Schlafzimmer und flohen unerkannt mit Geld und Handtaschen. Das teilt die Polizei mit.

Im Stadtteil Dießem-Lehmheide hebelten Unbekannte zwischen 7 Uhr und 19:25 Uhr ein Fenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Heideckstraße auf. Die Täter durchwühlten mehrere Räume und flohen unerkannt mit Geld und Schmuck.

Hinweise an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(RP)