Goethestraße: Einbrecher kommt über Regenfallrohr

(jon) Ein Unbekannter ist am Montag,14. Januar, in eine Wohnung an der Goethestraße eingebrochen und hat Bargeld gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, kletterte der Täter zwischen 9.20 und 18.10 Uhr ein Regenfallrohr hoch und dann über mehrere Balkone bis in das dritte Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Dort hebelte er eine Balkontür auf und gelangte so in die Wohnung. Der Dieb durchsuchte sämtliche Räume und entkam anschließend unerkannt mitsamt der Beute. Hinweise an die Polizei unter Ruf 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten.