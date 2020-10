Vorfall in Krefeld : Drei Einbrecher bedrohen Bewohner

Krefeld Drei Einbrecher haben am Freitag einen Mann in der eigenen Wohnung bedroht. Sie waren gegen 12 Uhr durch ein Fenster in die Erdgeschosswohnung an der Kneinstraße eingedrungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als sie dort auf den Bewohner stießen, bedrohten sie ihn und raubten Geld aus seinem Portemonnaie. Danach kletterten sie durch das Fenster wieder nach draußen und flohen. Anwohner hatten zuvor beobachtet, dass drei Männer zwischen 20 und 35 Jahren die Gegend auskundschafteten. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Hinweise unter 02151 6340, per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(bk)