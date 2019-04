Polizei sucht Zeugen : Innenstadt: Drei Autos aufgebrochen

Krefeld Diebe stehlen Navigationsgeräte und einen Rucksack.

(jon) Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in der Innenstadt an der Jägerstraße drei geparkte Autos aufgebrochen und Navigationsgeräte sowie einen Rucksack entwendet. Laut Polizei schlugen die Täter zwischen 22.30 und 7.30 Uhr die Scheiben eines Audis, Daimlers und Fiats ein, durchsuchten die Wagen und flüchteten mit der Beute. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.