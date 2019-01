Neusser Straße: Diebe stehlen zwei Metallfiguren vor Hansacentrum

Krefeld Die Figuren waren zu Ehren des Krefelder Bandoneon Erfinders Heinrich Band aufgestellt worden.

(jon) Unbekannte haben In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 9. Januar, zwei Metallfiguren vor dem Hansacentrum entwendet. Wie die Polizei mitteilt, hebelten im Zeitraum zwischen 1.30 und zwei Uhr zwei Diebe die Figurengruppe aus der Befestigung am Nordeingang Neusser Straße und verschwanden anschließend zu Fuß. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes informierte die Polizei am Mittwochvormittag, nachdem er den Diebstahl auf der Videoüberwachung gesehen hatte. Die Täter können nicht beschrieben werden. Bei der Figurengruppe handelt es sich um zwei Kinder - Mädchen und Junge -, die nebeneinander stehen. Diese waren zu Ehren des Krefelder Bandoneon Erfinders Heinrich Band aufgestellt worden. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.