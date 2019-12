Einbruch in Krefeld Fischeln : Diebe kommen über den Balkon

(Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Krefeld Unbekannte sind am Sonntag in eine Wohnung in Fischeln an der Erkelenzer Straße eingebrochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Laut Polizei kletterten die Täter zwischen 13 und 23.55 Uhr auf den Balkon der Hochparterre Wohnung und hebelten eine dortige Tür auf. Die Diebe durchsuchten sämtliche Räume und entkamen unerkannt ohne Beute. Mögliche Zeugenhinweise bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(jon)