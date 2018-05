Krefeld: Bus fahruntauglich - Polizei stoppt Schulausflug

Krefeld Die Krefelder Polizei hat zwei Busse kontrolliert, die rund 120 Schüler in ein Museum im niederländischen Nimwegen bringen sollte. Eines der beiden Fahrzeuge wies allerdings einige Mängel auf, sodass der Ausflug abgesagt werden musste.

In Absprache mit der Stadt Krefeld kontrolliert die Polizei schon seit Jahren Schulbusse. In diesem Fall nahmen die Beamten des Verkehrsdienstes am Mittwoch zwei Busse unter die Lupe, die Schülerinnen und Schüler des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums zu einem Museumsbesuch nach Nimwegen bringen sollten.

Gegen den Fahrer sowie gegen das Busunternehmen werden nun Anzeigen vorgelegt. Außerdem muss das Unternehmen die Mängel an dem Bus reparieren lassen. Die Polizei wird auch in Zukunft in Absprache mit der Stadt Krefeld weiterhin Schulbusse überprüfen - für die Sicherheit der Kinder in Krefeld