Vorfall in Krefeld : Brennende Autos - Staatsschutz ermittelt in Bockum

Die Polizei ermittelt nach dem Brand zweier Autos in Bockum Foto: dpa/Fabian Strauch

Krefeld In der Nacht zum 30. September haben Unbekannte in Bockum zwei Autos in Brand gesteckt. Auf einem Auto war nach Angaben der Polizei der Aufkleber einer Flüchtlingsorganisation angebracht. Die Polizei prüft daher nun einen politischen Hintergrund.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei geht aktuell von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und sucht nach Zeugen.

Gegen 00:40 Uhr hatte ein Taxifahrer auf der Buschstraße den Brand von zwei Toyotas bemerkt, die hintereinander an der Straße geparkt waren. Er alarmierte die Feuerwehr, die den Brand löschen konnte. Es entstand erheblicher Sachschaden, teilte die Polizei mit.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 entgegen oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(oli)