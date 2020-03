Brandstiftung in Krefelder Kirche : Unbekannte zünden Bibel und Gebetsbank an

(Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Krefeld Am vergangenen Freitag gab es in der katholischen Kirche "An Maria Waldrast" eine vorsätzliche Brandstiftung. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 10 und 18 Uhr wurden Papierauslagen im Vorraum der Kirche sowie eine Bibel unter einer Gebetsbank im Kirchenschiff angezündet. Das teilt die Polizei mit. Allerdings zündete das Feuer nicht durch, so dass es zu keinem Gebäudeschaden kam.

Bereits am Vormittag des 29. Februar 2020 haben Unbekannte in der Kirche einen Korb angezündet. Auch an dem Tag entstand kein größerer Schaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de

(NGZ)