Vorfall in Krefeld : Brand im Lebensmitteldiscounter - Polizei sucht Zeugen

Krefeld Am vergangenen Donnerstag hat es einen Brand in einem Supermarkt gegeben. Ob es sich um eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung handelt, ist unklar. Deshalb sucht die Polizei Zeugen.

Am vergangenen Donnerstag hat es einen Brand in einem Lebensmitteldiscounter „An der Kesselschmiede“ gegeben. Das teilt die Polizei mit. Aus bislang ungeklärten Gründen ist gegen 15.30 Uhr eine Papierpresse im Bereich der Warenannahme in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach jetzigem Ermittlungsstand kann ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. Ob es sich um eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung handelt, ist unklar. Deshalb sucht die Polizei Zeugen. Hinweise an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.