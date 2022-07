Feuer an der Gutenbergstraße : Brand in Lebensmittelmarkt in Krefeld

Foto: Photography Alex Forstreuter 7 Bilder Brand in Krefelder Getränkemarkt

Krefeld In einem Krefelder Gewerbegebiet ist am Sonntagmorgen ein Feuer in einem Getränkemarkt ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern noch an, dicke Rauchschwaden steigen in die Luft.

Am Sonntagmorgen ist in einem Getränkemarkt an der Gutenbergstraße in Krefeld ein Brand ausgebrochen. Bilder des noch laufenden Feuerwehreinsatzes zeigen dicke Rauchschwaden, die Richtung Krefelder Innenstadt ziehen. Die Feuerwehr konnte sich Stand 10.30 Uhr noch nicht zum Brandgeschehen äußern. Ursache und Ausmaße des Feuers sowie Dauer der Löscharbeiten sind dementsprechend noch unklar.

Mehr in Kürze.

(albu)