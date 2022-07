Feuer an der Gutenbergstraße : Dacheinsturz bei Brand in Getränkemarkt im EKZ

Update Krefeld In einem Krefelder Gewerbegebiet ist am Sonntagmorgen ein Brand in einem Getränkemarkt ausgebrochen. Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauern aber noch an. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr.

(bk) Am Sonntagmorgen ist in einem Getränkemarkt an der Gutenbergstraße in Krefeld ein Brand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr auf Nachfrage mitteilte, stand ein Teil des Gebäudes in Vollbrand und dicke Rauchschwaden zogen Richtung Innenstadt, als die Rettungskräfte ankamen. Mit einem massiven Einsatz vom Boden, aber auch über zwei Drehleitern nahmen die Helfer den Kampf gegen die Flammen auf. So konnten sie das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Aktuell sind einige Feuerwehrleute bereits zurück in den Wachen. Die verbleibenden Helfer sind mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Aussage von Marc Meisloch vom Einsatzführungsdienst der Krefelder Feuerwehr zu keinem Zeitpunkt. Auch der anliegende Lebensmittelmarkt ist vom Feuer verschont geblieben.

Da Teile des Daches des Getränkemarktes eingestürzt sind und es zu erheblichen Schäden durch Feuer und Wasser kam, ist das Gebäude auf absehbare Zeit nicht nutzbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(albu/bk)