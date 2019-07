Feuerwehrmann leicht verletzt : Altes Fett brennt in Dönerbude

Foto: Christoph Reichwein (REI)/Reichwein, Christoph (crei)

(bk) In den frühen Morgenstunden ist es am Sonntag zu einem Brand in einer Abluftleitung einer Dönerbude am Ostwall gekommen. Entzündet hatten sich dicke Fettablagerungen im nach außen führenden Teil des Rohres, der einem kleinen Schornstein gleicht.

