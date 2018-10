Krefeld. Brand im Mehrfamilienhaus an der Feldstraße

Krefeld Aktualisierung: Inzwischen hat die Feuerwehr einen weiteren Brand in einem Reihenmittelhaus an der Hauptstraße gemeldet.

(bk) Eine aufmerksame Nachbarin hat in der Nacht zu Sonntag der Feuerwehr einen Brand gemeldet und dadurch Schlimmeres verhindert. Die Frau hatte um 23.27 Uhr die Leitstelle angerufen, weil es an der Feldstraße nach Feuer roch. Auch die Einsatzkräfte bemerkten beim Eintreffen den Brandrauch. Vier Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten sich bereits ins Freie gerettet. Zwei Bewohner wurden durch Trupps der Feuerwehr aus dem verrauchten Gebäude gerettet. Das Feuer in der Erdgeschosswohnung konnte schnell gelöscht werden. Zwei Personen kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Bei einem weiteren Brand am Wochenende wurde keine Person verletzt. Am Sonntag musste die Feuerwehr um 7.38 Uhr zu einer brennenden Elektroverteilung in einem Reihenmittelhaus an der Hauptstraße in Oppum ausrücken. Bei Eintreffen der Helfer waren Hausflur und Wohnungen voller Qualm. Während ein Bewohner bereits im Freien war, befand sich ein weiterer noch in der Wohnung. Er wurde von den Einsatzkräften während des Löschens betreut und anschließend ins Freie geholt.