Vorfall am Baackeshof in Krefeld : Bewaffneter Raubüberfall auf Supermarkt

Vorfall am Baackeshof in Krefeld

Krefed Im Bereich Kempener Feld/Baackeshof haben am Donnerstag, 7. Oktober, zwei Unbekannte einen Supermarkt überfallen. Sie bedrohten den Kassierer mit einer Waffe und flüchteten mit Geld in vierstelliger Höhe.

(jon) Wie die Polizei mitteilt, betrat das Duo um kurz nach 21 Uhr den Supermarkt am Nauenweg. Weil die Männer auffällig oft auf den Boden schauten und dies einer Angestellten merkwürdig vorkam, alarmierte sie die Polizei. An der Kasse riss plötzlich einer der Männer seinen Pullover hoch, griff nach einer Waffe und forderte, das Bargeld auszuhändigen. Der 21-jährige Kassierer händigte es aus.

Einer der Gesuchten ist etwa 60 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß und schlank. Er trug eine Brille und hatte offene Verletzungen im Gesicht, die nach einer Haut-Erkrankung aussahen. Der Mann trug schwarze Kleidung sowie schwarze Handschuhe mit roten Streifen auf der Innenseite. Zudem trug er Bauarbeiterschuhe und hatte in dem Supermarkt einen auffällig krummen Gang, der nach Zeugenaussagen „gespielt“ gewesen sein könnte.

Hinweise an die Polizei, Ruf 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.