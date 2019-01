Polizei sucht Zeugen: Bewaffneter Mann überfällt Spielhalle in Krefeld

Krefeld Am Samstagabend hat ein bewaffneter Mann in Krefeld eine Spielhalle überfallen. Er bedrohte eine Angestellte mit seiner Waffe. Verletzt wurde bei der Tat niemand.

Der Unbekannte betrat am Samstagabend gegen 21.30 Uhr die Spielhalle an der Kölner Straße in Krefeld. Er war vermummt und trug eine Pistole bei sich. Zum Tatzeitpunkt waren keine Kunden in der Halle.