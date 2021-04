Polizei Krefeld warnt : Betrügerische SMS aktuell im Umlauf

Krefeld Vorsicht, Falle: Wer SMS im Namen von Paketdiensten bekommt, sollte skeptisch sein. Das Ganze ist eine aktuelle Betrugsmasche. Unbekannte verschicken vermehrt SMS, die eine angebliche Zustell-Nachricht enthalten.

„Ihr Paket wird heute zum Absender zurückgeschickt. Letzte Möglichkeit, es abzuholen“, heißt es darin. Oder: „Ihr Paket wurde verschickt. Überprüfen und akzeptieren Sie es.“ In einigen Fällen wird auch eine Firma genannt, die eine Bestellung auf den Weg gebracht haben soll. Was folgt ist immer ein Link, den man anklicken kann. Wer den Link in der betrügerischen Kurznachricht auf dem Smartphone öffnet, könnte böse Überraschungen erleben. Denn durch den Klick wird der Download einer Schadsoftware gestartet.