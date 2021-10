Opfer nach Krefeld gelotst : Betrüger übernehmen Beute am Amtsgericht

Betrüger übernehmen Beute am Amtsgericht

Krefeld Ein besonders dreister Betrug: Eine 62 Jahre alte Frau aus dem Rhein-Kreis Neuss übergab Bargeld und Schmuck in Krefeld vor dem Amtsgericht an einen falschen Sachverständigen der Polizei.

Falsche Polizeibeamte erschwindelten im Rhein Kreis Neuss Bargeld und Schmuck. Die Übergabe erfolgte vor dem Amtsgericht Krefeld am Nordwall. Laut Polizeibericht meldeten sich die falschen Beamten am Freitag gegen 19 Uhr, bei einer 62-Jährigen. Die Anruferin gab an, dass die Tochter der Seniorin einen Unfall verursacht habe, bei dem eine Schwangere gestorben sei. Dann meldete sich eine hysterische Stimme, die angeblich die Tochter der Angerufenen sei, um die Geschichte zu bekräftigen.