Sachbeschädigung in Krefeld : Autos mit Metallkugeln beschossen

Unbekannte haben zwischen Dienstag und Donnerstag auf dem Preußenring, zwischen Steinstraße und Hubertusstraße, fünf Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, haben alle zahlreiche Dellen. „Möglicherweise sind sie mit Metallkugeln beschossen worden“, so ein Behördensprecher. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.