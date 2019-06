Oberstraße : Autofahrer überrollt Bein eines Sechsjährigen

Krefeld Der Junge wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt.

(jon) Ein Autofahrer hat am Freitag, 21. Juni, auf der Oberstraße ein Kind erfasst und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr gegen 9.50 Uhr ein 75-Jähriger mit seinem Pkw auf der Oberstraße in Richtung Düsseldorfer Straße. Im Bereich Oberstraße / Krämergasse trat plötzlich ein fünfjähriger Junge rückwärts auf die Straße. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überrollte ein Bein des Kindes mit dem Hinterreifen. Der Junge wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt und kam anschließend in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.