Streit in Krefeld eskaliert: Autofahrer sticht mit Messer auf Fußgänger ein

Streit in Krefeld eskaliert

Krefeld Am Donnerstag ist in Krefeld ein Streit eskaliert: Mit einem Cuttermesser stach ein 51-Jähriger auf einen 28-Jährigen ein.

Bei einem handfesten Streit mit einem Fußgänger hat ein aufgebrachter Autofahrer am Donnerstag in der Innenstadt ein Handwerksmesser gezückt und zugestochen. Der alkoholisierte Fußgänger, der kurz zuvor mit Frau und Kinderwagen gegen 17.20 Uhr die Lewerentzstraße betreten und den Autofahrer zum starken Bremsen gezwungen hatte, wurde schwer verletzt. Der 28-Jährige kam in ein Krankenhaus.