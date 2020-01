Unfall in Krefeld Bockum : Autofahrer prallt gegen Baum

Unfall in Krefeld Bockum

Krefeld Ein Autofahrer ist am Dienstag in Bockum gegen einen Baum geprallt und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 11 Uhr auf dem Glockenspitz stadteinwärts unterwegs. In Höhe Ebersteg kam er nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Feuerwehr konnte das Opfer aus seinem Fahrzeug bergen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.