Ermittlungen in Krefeld : Autofahrer flüchtet nach Unfall mit einem Radfahrer

Ermittlungen in Krefeld

Krefeld Im Bereich Inrath-Kliedbruch ist am Freitag, 19. März, ein Autofahrer von der Unfallstelle geflüchtet, nachdem er mit einem Radfahrer zusammengestoßen war.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 17-jährige Radler gegen acht Uhr auf dem Immenhofweg und bog nach rechts ab, um der Straße weiter zu folgen. Im Einmündungsbereich stieß er mit einem VW-Fahrer zusammen, der ihm auf dem Immenhofweg entgegengekommen und nach links abgebogen war. Der Radfahrer stürzte bei dem Zusammenstoß zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Der Autofahrer stieg aus, sprach den jungen Mann an, stellte das beschädigte Rad an die Seite, stieg in seinem VW und fuhr weiter.