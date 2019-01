Europaring gesperrt : Auto geht während der Fahrt in Flammen auf

Aus noch ungeklärter Ursache fing der Transporter während der Fahrt Feuer. Foto: Polizei Krefeld

Krefeld In den frühen Morgenstunden des Freitags ist ein Auto auf dem Europaring in Krefeld während der Fahrt in Brand geraten. Es wurde niemand verletzt.

Spektakulärer Vorfall auf dem Krefelder Europaring: Am Freitag früh gegen 4.10 Uhr ist während der Fahrt ein Auto in Brand geraten. Der 63 Jahre alte Fahrer fuhr mit seinem Kleinbus in Richtung Innenstadt, als aus bislang ungeklärter Ursache das Auto während der Fahrt Feuer fing. Der Fahrer konnte das Auto unverletzt verlassen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.