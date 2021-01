Gladbacher Straße in Krefeld : Audi-Fahrer rast über Parkplatz und flüchtet

Die Polizei ermittelt nach einer Raserei über den Parkplatz eines Discounters. Foto: dpa/Friso Gentsch

Krefeld Ein Autofahrer ist am Mittwochnachmittag mit überhöhter Geschwindigkeit über einen Parkplatz an der Gladbacher Straße gefahren und hat mehrere Fußgänger gefährdet. Der Fahrer und seine drei Beifahrer stiegen aus und flüchteten in zwei anderen Autos, die auf dem Parkplatz abgestellt waren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(jon) Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 17 Uhr ein schwarzer Audi, der ohne Kennzeichen unterwegs war, auf den Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters. Mehrere Fußgänger, darunter auch Kinder, mussten dem „Raser" ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Verletzt wurde niemand. Ein Zeuge informierte die Polizei.

Als der Wagen anhielt, stiegen der Fahrer und drei weitere Männer aus und stiegen in zwei Autos, ebenfalls der Marke Audi, die auf dem Parkplatz abgestellt standen. Der Fahrer und ein Begleiter flüchteten in Richtung Gladbacher Straße. Das Fahrzeug hatte ein Düsseldorfer Kennzeichen. Der Wagen der beiden anderen Männer hatte ein polnisches Kennzeichen. Sie flüchteten über die Spinnereistraße in Richtung Obergath. Die Beamten konnten die Männer nicht mehr antreffen. Den zurückgelassenen schwarzen Audi stellten die Einsatzkräfte sicher. Ob es sich hierbei um ein gestohlenes Fahrzeug handelt, muss noch ermittelt werden.

Der gesuchte Fahrer ist circa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat kurze schwarze Haare.

Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(jon)