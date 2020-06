Nach Vorfall in Krefeld : Angriff mit Flasche auf jungen Mann - Zweiter Tatverdächtiger ermittelt

(Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Krefeld Bei einem Angriff mit einer abgebrochenen Flasche ist am Montag, 1. Juni, in Krefeld ein 20-Jähriger so schwer verletzt worden, dass er seine Sehfähigkeit auf einem Auge verloren hat. Nach der Festnahme des 19-jährigen Hauptverdächtigen hat die Kriminalpolizei zwischenzeitlich einen weiteren Tatverdächtigen ermittelt.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, war er an der Auseinandersetzung und der anschließenden Tathandlung beteiligt. Gegen den 17-Jährigen wird wegen schwerer räuberischer Erpressung ermittelt.

(ots)