Einsatz in Krefeld : Alter Supermarkt brennt in ehemaliger Kaserne

(Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Krefeld Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Mittwoch gegen 13.30 Uhr zu einem Brand in einer ehemaligen Kaserne an der Kempener Allee gerufen worden.

Wie die Leitstelle mitteilt, stellten die Einsatzkräfte beim Eintreffen eine Rauchentwicklung aus einem leerstehenden, eingeschossigen Gebäude fest, welches früher als Supermarkt genutzt worden war. Im Gebäude brannte Unrat, der schnell abgelöscht werden konnte. Weitere Personen waren nicht vor Ort. Zur Verhinderung von Vandalismus war ein Großteil der Fenster vergittert und Türen zugeschweißt. Für den Zutritt zum Gebäude und die abschließende Entrauchung mussten diese teilweise von der Wehr mit hydraulischem Spreizgerät und Winkelschleifer gewaltsam geöffnet werden. Gegen 15.15 Uhr rückten die Kräfte wieder ab. Im Einsatz waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt mit insgesamt 34 Kollegen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(jon)