Vorfall in Krefeld : Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht

Krefeld Drei Männer sind am Samstagabend in ein Einfamilienhaus an der Straße An der Alten Burg in Hüls eingebrochen. Dabei löste die Alarmanlage des Hauses aus, woraufhin die Täter ohne Beute die Flucht ergriffen.

Wie die Polizei mitteilte, versuchte das Trio in der Zeit zwischen 17.45 und 20.40 Uhr zunächst das Tor zum Grundstück des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Als dies misslang, kletterten sie in den Garten und stiegen dann mit Hilfe eines Stuhls auf den Balkon im ersten Obergeschoss. Dort hebelten die Täter die Balkontür auf, wodurch die Alarmanlage des Hauses auslöste. Anschließend flüchteten das Trio ohne Beute über einen Fußweg in Richtung Hölschen Dyk. Ein Nachbar hörte den Alarm und konnte die drei Einbrecher von seinem Balkon aus beobachten. Er informierte die Polizei. Mehrere Streifenwagenbesatzungen waren anschließend im Einsatz, konnten die Flüchtigen jedoch nicht mehr auffinden. Die Täter sind circa 1,80 Meter groß und etwa 20 bis 30 Jahre alt. Sie trugen dunkle Jacken, blaue Jeans sowie Mützen. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

