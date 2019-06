Außenspiegel beschädigt : 80-Jähriger stoppt flüchtenden Lkw-Fahrer

Krefeld Zeugen beobachteten den Unfall mit einer Straßenbahn.

(jon) Dank couragierter Zeugen hat die Polizei am Mittwoch, 12. Juni, einen Lkw-Fahrer ermittelt, der zuvor einen Unfall mit einer Straßenbahn verursacht hatte und geflüchtet war. Wie die Behörde mitteilt, bog gegen 18.20 Uhr ein 55-jähriger Lkw-Fahrer nach links von der St.-Töniser-Straße auf den Preußenring ab und beschädigte dabei mit seinem Heck den Außenspiegel einer Straßenbahn. Ohne anzuhalten, setzte er seine Fahrt in Richtung Amtsgericht fort. Drei Autofahrer (80, 35, 29 Jahre) beobachteten den Unfall, der 80-Jährige nahm sogar die Verfolgung auf. Im Bereich der Nordstraße / Preußenring konnte er sein Auto vor den Lkw stellen und ihn anhalten. Polizeibeamte fanden frische Unfallspuren an dem Lkw. Auf den Fahrer wartet nun ein Strafverfahren.