Cracau : 69-Jähriger wird von zwei Männern überfallen

Krefeld Die dunkel gekleideten Räuber stahlen die Geldbörse und flüchteten in Richtung Schwertstraße.

(jon) Zwei bislang unbekannte Männer haben am Samstagabend,20. April, einen 69-Jährigen an der Philadelphiastraße von hinten umgestoßen und ihm die Geldbörse geraubt. Das Opfer wurde dabei verletzt. Wie die Polizei erklärte, war der 69-Jährige um 22.50 Uhr auf der Philadelphiastraße in Höhe der Schwertstraße, als zwei Männer ihn von rückwärts schlugen und umstießen. Als das Opfer verletzt am Boden lag, stahlen ihm die dunkel gekleideten Räuber seine schwarze Geldbörse und flüchteten in Richtung Schwertstraße. Die Täter konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nicht gefasst werden. Hinweise an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.