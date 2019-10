Amtsgericht in Krefeld : Mann auf Flughafen festgenommen - 33 Tage Haft statt 676,05 Euro Geldstrafe

Amtsgericht in Krefeld

Krefeld Der Zugriff der Bundespolizei erfolgte am Sonntag auf dem Flughafen Dortmund. Während der Einreisekontrolle wurde ein 48-Jähriger überprüft - es stellte sich heraus, dass ihn das Amtsgericht Krefeld zu einer Geldstrafe verurteilt hat.

Der Zugriff der Bundespolizei erfolgte am Sonntag, 6. Oktober, 19 Uhr, auf dem Flughafen Dortmund: Während der Einreisekontrolle der Passagiere eines Fluges aus London, überprüften die Einsatzkräfte einen 48-Jährigen polnischen Staatsangehörigen. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis hatte ihn das Amtsgericht in Krefeld, bereits im Juli 2017, zu einer Geldstrafe von 676,05 Euro verurteilt. Den geforderten Geldbetrag hatte der Pole bislang nie gezahlt. Da er dies auch weiterhin nicht wollte oder konnte, wurde er zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 33 Tagen in die Dortmunder Justizvollzugsanstalt eingeliefert.