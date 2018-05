Krefeld: 32-Jähriger würgt Polizisten - Staatsanwaltschaft ermittelt

Krefeld Am Donnerstagnachmittag hat ein 32 Jahre alter Mann zwei Polizisten angegriffen und verletzt, nachdem diese seine Ausweispapiere kontrolliert hatten. Dabei würgte der Mann auch einen Beamten. Die Staatsanwaltschaft Krefeld ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Die beiden Beamten waren dem Mann in eine Gaststätte an der Breite Straße gefolgt, weil er einer per Haftbefehl gesuchten Person sehr ähnlich sah. In der Gaststätte wies sich der Mann den beiden Beamten mit italienischen Ausweisdokumenten aus, wobei den Polizisten sofort auffiel, dass die Dokumente gefälscht waren.