Polizei in Goch : 28-jähriger Krefelder randaliert vor einer Polizeiwache

Krefeld Ein 28-jähriger Krefelder hat am Dienstagabend vor einer Polizeiwache in Goch randaliert. Mehrere Beamte wurden verletzt, der Krefelder landete in einer Zelle.

Wie ein Behördensprecher mitteilt, hörten gegen 20.05 Uhr die Einsatzkräfte der Wache Goch einen laut brüllenden Mann vor dem Gebäude und dumpfe Schlaggeräusche. Als die Beamten vor die Tür gingen, marschierte ein Mann auf sie zu. Zeugen riefen, dass der Unbekannte zuvor auf mehrere Pkw – unter anderem einen Streifenwagen – eingeschlagen und diese beschädigt habe. Die Polizisten wollten den Mann stoppen, konnten aber nicht beruhigen. In der Folge wurde ein 28-jähriger Polizeibeamter schwer am Arm verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 43-jähriger Kollege erlitt leichte Verletzungen am Knie. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Beamten der Täter in Gewahrsam und legten ihm Handfesseln an. An einem Streifenwagen sowie drei weiteren geparkten Fahrzeugen gab es erheblichen Sachschaden.