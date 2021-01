Polizei sucht Hinweise : 27-Jährige nachts in der Krefelder Innenstadt vergewaltigt

Krefeld In der Krefelder Innenstadt ist am Dienstagabend, zwischen 21 und 22 Uhr eine junge Frau überfallen und vergewaltigt worden. Die Polizei fahndet nach zwei Männern und sucht Hinweise.

Wie die Kripo mitteilt, saß die 27-Jährige in ihrem Auto, welches an der nördlichen Seite der Liebfrauenkirche auf der Straße „Von-Itter-Platz“ stand. Die junge Frau bemerkte zwei Männer, die auffällig zu ihr ins Auto hineinsahen. Deshalb stieg sie erst aus, nachdem sich das Duo scheinbar entfernt hatte. Als sie schließlich zu ihrem Kofferraum ging, wurde sie von hinten angegriffen und von einem Unbekannten gewaltsam zu sexuellen Handlungen gezwungen. „Möglicherweise hat der Mittäter das Geschehen mit seinem Smartphone gefilmt“, so ein Polizeisprecher. Nach der Tat entfernten sich die beiden Männer in Richtung Geldernsche Straße.