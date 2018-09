Krefeld: 24-Jähriger sticht mit Messer auf Bekannten ein

Angriff in Krefeld

Krefeld Am Sonntagmorgen soll ein 24-jähriger Krefelder auf einen gleichaltrigen Bekannten mit einem Messer eingestochen und schwer verletzt haben. Die Polizei nahm den Angreifer fest und ermittelt wegen versuchter Tötung.

Nach bisherigem Erkenntnisstand klingelte das 24-jährige Opfer in der Nacht gegen 4.45 Uhr bei seinem Bekannten an dessen Wohnung an der Mittelstraße. Der Krefelder ließ ihn rein.