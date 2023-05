Vorfall in Krefeld 22-Jähriger mit Messer bedroht und ausgeraubt

Wie die Polizei mitteilte, fuhr in der Nacht zu Montag, 15. Mai, um 0.20 Uhr ein 22-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Bahnhofstraße in Uerdingen, als er hinter sich einen weiteren Fahrradfahrer bemerkte. In Höhe des Bahnhofs touchierte der Unbekannte das Fahrrad des jungen Mannes, woraufhin er anhielt und den Unbekannten fragte, ob alles in Ordnung sei. Der Mann bedrohte ihn daraufhin mit einem Messer und forderte den 22-Jährigen auf, ihm seine Wertsachen auszuhändigen. Der Krefelder übergab ihm seine Bauchtasche und eine goldene Halskette.