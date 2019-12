Prozess in Krefeld : 21-Jähriger wegen räuberischen Diebstahls angeklagt

Krefeld Ein junger Krefelder muss sich wegen besonders schweren Raubes vor dem Krefelder Landgericht verantworten. Am Donnerstag hat das Verfahren begonnen.

Der 21-Jährige soll einen anderen Mann mit dem Messer bedroht und ihm Geld abgenommen haben. Außerdem wird ihm der Besitz von Betäubungsmitteln, Diebstahl und besonders schwerer räuberischer Diebstahl vorgeworfen. Laut Anklage soll der Krefelder am 24. Mai einem Passanten in der Innenstadt ein Messer vorgehalten und Geld erpresst haben.

„Ich bring dich um, ich könnte dir das Messer einfach in den Hals stechen“, soll er gedroht haben. Aus Angst habe der Passant sich nicht gewehrt. Der Angeklagte soll dann alles Geld aus der Jackentasche seines Opfers genommen haben, insgesamt 30 Euro. Einen Tag später war bei einer Durchsuchung durch die Polizei eine kleine Menge Crack bei ihm gefunden worden. Crack gilt als eine der Drogen mit dem höchsten psychischen Abhängigkeitspotential. Nur wenige Tage später soll er in einem Geschäft Parfum im Wert von knapp 100 Euro entwendet haben. Am 22. Juli habe er einem Mann in der Innenstadt das Handy aus der Tasche gezogen. Als der Bestohlene es zurückforderte, soll der 21-Jährige ihm mit einer Plastikflasche auf den Kopf geschlagen haben.