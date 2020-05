Landwirtschaftlicher Hof in Krefeld : 200 Strohballen stehen in Hüls in Flammen

Krefeld (oli) In der Nacht zu Montag sind gegen 22:26 Uhr etwa 200 Strohballen auf einer Fläche von etwa 30 mal 10 Metern auf einem Landwirtschaftlichen Hof am Boomdyk im Ortsteil Hüls in Flammen aufgegangen.

