Ermittlungen in Krefeld : 200 Strohballen brennen nachts in Linn

200 Strohballen brennen nachts in Linn

Ermittlungen in Krefeld

Krefeld Die Feuerwehr wurde am späten Sonntag um 23.45 Uhr zur Kurkölner Straße gerufen. Dort brannten beim Eintreffen der Einsatzkräfte rund 200 Strohballen bereits lichterloh.

Dank des schnellen Einsatzes verhinderten die Kräfte, dass sich Bäume und weiteres Buschwerk in der Nähe des Brandes durch die große Wärmestrahlung entzündeten. Im weiteren Verlauf wurden die Strohballen durch einen Landwirt per Traktor auseinander gezogen, die Glutnester konnten nach und nach mühsam abgelöscht werden. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Gellep-Stratum, die während der ganzen Nacht den Brand bekämpften. Insgesamt waren 25 Personen vor Ort tätig. Der Einsatz war erst am Morgen gegen 6.30 Uhr abgeschlossen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.