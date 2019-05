Kreuzung Bismarck-/Moerser Straße : 16-jährige Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Krefeld Am Mittwochnachmittag ist eine jugendliche Radfahrerin leicht verletzt worden, als sie beim Abbiegen von einem Auto touchiert wurde. Die Unfallverursacherin ist geflüchtet.

(RP) Gegen 16:10 Uhr wollte die 16-Jährige die Kreuzung Bismarck-/Moerser Straße überqueren und ordnete sich dafür auf der Geradeaus-/Linksabbiegerspur ein. Dabei wurde sie von einem silbernen Wagen überholt. Die etwa 40-jährige Autofahrerin bog links in die Moerser Straße ein und touchierte die Schülerin dabei. Das Mädchen fiel zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Die Frau fuhr weiter, ohne sich um die Krefelderin zu kümmern. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise per Telefon an 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.