Unfall in Krefeld : 14-Jährige von Auto angefahren

Krefeld Die Jugendliche wurde auf die Motorhaube geschleudert.

Ein Mädchen ist am Dienstag, 16. April, ist ein Mädchen im Stadtteil Cracau von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wartete gegen 12.20 Uhr ein 32-jähriger Autofahrer in seinem Pkw vor einer roten Ampel an der Kreuzung Oppumer Straße / Florastraße. Als die Ampel für den Autofahrer auf Grün sprang und er anfuhr, lief plötzlich ein 14-jähriges Mädchen über die Straße. Der 32-Jährige konnte trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Die Jugendliche wurde auf die Motorhaube geschleudert und stürzte zu Boden. Die 14-Jährige kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei keine Angaben.