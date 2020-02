Altweiberbilanz in Krefeld : Zehn Männer urinierten gegen Kirchenwand

Krefeld Am Altweiberdonnerstag waren Beamte von Polizei und Stadt gemeinsam in Uerdingen unterwegs und haben für Sicherheit und Ordnung gesorgt. Die Behörden ziehen eine positive Bilanz. Die Veranstaltung ist weitestgehend friedlich verlaufen.

Zwischen 10 bis 17 Uhr stellten die Streifen insgesamt 18 Personen fest, die in der Öffentlichkeit urinierten. Davon urinierten zehn Männer an einer Kirche, eine Person an ein Dixi-Klo und eine Person lehnte das Verwarngeld ab, sodass die Stadt insgesamt zwölf Bußgeldverfahren einleitete. Die anderen sechs Wildpinkler bezahlten ein Verwarngeld. Als ein Streifenteam einen Wildpinkler an der St. Peter Kirche (Oberstraße) ansprach, flüchtete er. Aufgrund seines einmaligen Kostüms mit auffälligem Hut erkannten sie ihn in der Menschenmengen schnell wieder und konnten ihn wenig später auf dem Uerdinger Marktplatz stellen.