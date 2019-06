Gladbacher Straße : Kampfsport: Polizei kontrolliert 400 Besucher

Krefeld Zwei Personen gerieten in Streit und verletzten sich gegenseitig.

(jon) Die Polizei hat in der Nacht zu Dienstag im Zusammenhang mit einer Kampfsportveranstaltung Kontrollen zur Gefahrenabwehr durchgeführt. Wie die Leitstelle mitteilt, haben Einsatzkräfte ab 17 Uhr die Besucher auf dem Weg zur Veranstaltungshalle an der Gladbacher Straße überprüft. Insgesamt wurden 389 Personen und 105 Autos kontrolliert. Neun Autos waren technisch so stark verändert, dass dies zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Die Fahrer erhalten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Vier Autos mussten wegen erheblicher technischer Mängel sogar sichergestellt werden. Ein Autofahrer fuhr betrunken, ein weiterer missachtete die rote Ampel. Beide erhalten ebenfalls eine Anzeige. Zwei Personen gerieten in Streit und verletzten sich gegenseitig. Sie erwartet eine Strafanzeige.